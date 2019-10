In die Direktvermarktung fließen Bio-Weiderindfleisch aus eigener Haltung, Bio-Obst sowie diverse liebevoll hergestellte Bio-Produkte ein.

Transparenz und Nachhaltigkeit sind dem jungen Paar besonders wichtig: „Bei uns können Kunden schon von Weitem die Rinder auf der Weide grasen sehen. Jeder kann genau nachvollziehen woher die Produkte kommen, wie die Rinder leben und die Schlachtung stattfindet“, so Christian Schubert.

In der Gastronomie sieht es mit Transparenz jedoch oft ganz anders aus, weshalb Franziska Krimmel kurzerhand ihr eigenes Gastgewerbe gründete, um Kunden mit Schmankerl aus der eigenen Landwirtschaft zu verwöhnen. Kulinarische Highlights aus der Hofküche wie Pulled Beef Wraps gibt es auf diversen Veranstaltungen zu verkosten. Ziel ist es, möglichst viele Produkte aus der eigenen Landwirtschaft zu verarbeiten.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf biologischen Zutaten, Regionalität, Qualität und Handwerk. 2019 können die Gerichte von Schubiola noch auf drei Veranstaltungen verkostet werden: Am 5. Oktober bei der Veranstaltung „Hofmarkt“ direkt am Betrieb in 2051 Deinzendorf 1, aber auch beim Kürbisfest am 26. Oktober in Zellerndorf, sowie beim Christkindlmarkt in Pulkau am 1. Adventwochenende.

Mehr Infos:

Kontakt Franziska Krimmel: 0680/1200678

www.schubiola.at

