Roswitha Steiner wusste schon früh, dass sie eines Tages Drogistin werden will. „Ich legte die Konzession zur Drogistin ab und absolvierte die Ausbildung zur zertifizierten Kräuterpädagogin des LFI. Im Mai 2017 eröffnete ich meine kleine Drogerie in meinem Wohnort Matzendorf.

Hier biete ich neben ca. 70 Heilkräutertees von Kottas, die ich in Holzladen anbiete, auch kosmetische Rohstoffe und Leergebinde an. Weiters führe ich effektive Mikroorganismen von Multikraft, Still- und Schwangerschaftswäsche von ANITA, Stützstrümpfe von SIGVARIS, Naturkosmetik von FARFALLA, SEEWALD Klosterheilkunde, Bienenprodukte, Wickel&CO, Jentschura Basenprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Raumdüfte & Duftträger, LÈRBOLARIO Düfte, Geschenkartikel, Schafmilchseifen…. und laufend kommen neue Artikel dazu.

Unter meinem Label „Veilchenblau & Rosenduft“ gibt es Workshops zur Seifenherstellung, ökologische Putz- u. Reinigungsmittelherstellung, Körper- & Haarkosmetik Produktherstellung sowie noch vieles mehr. Außerdem Beratungstage mit tollen Angeboten, Vorträgen von Gastreferenten und Austestungen. Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiger Leitbegriff, daher gibt es bei mir viele Produkte als offene Ware, die entweder in mitgebrachten Behältnissen nachgefüllt werden oder in von mir zur Verfügung gestellten Verpackungen eingefüllt werden.

Kontakt: www.drogerie-steiner.com

