Sandra Nikitschs Traum war es schon viele Jahre, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. So entschloss sie sich im Jahre 2004 eine weitere Ausbildung als Make up Artist mit Praktika in Los Angeles zu machen. Nach erfolgreichem Abschluss und absolvierten Praktika wagte sie schließlich im Mai 2018 den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihr eigenes Unternehmen SN Augendesign e. U.

Ihr Angebot kann sich sehen lassen: Sie bietet neben professioneller Wimpernverlängerung und –verdichtung auch LASHLIFTING (Wimpernwelle), Microblading der Augenbrauen und professionelles makeup an. Ihre Kunden erwartet eine langjährige Erfahrung, professionelle Beratung und Behandlung unter höchster Qualität in einer angenehmen Atmosphäre. „Mir ist es wichtig auf jede einzelne Kundin einzugehen um ihren Wünschen und Ansprüchen gerecht zu werden“, so die Jungunternehmerin.

Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche sie bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden.

Mehr Infos

Kontakt Sandra Nikitsch: 0660 / 8281620

https://www.facebook.com/SNAugendesign/

Info: www.riz-up.at

