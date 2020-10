„Anichto“ ist ein griechisches Wort. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es „offen“. Und genau diese Eigenschaft zeichnet den Lernraum von Dr. Christina Poulisis in Neulengbach aus. In ihrem Training geht es nicht nur um Fachliches (wie Legasthenie, Dyskalkulie,…), sondern auch um Konzentration und Entspannung. „Gerade in unserer schnelllebigen Zeit der Reizüberflutung ist es für junge Menschen enorm wichtig, bewusst inne halten zu können“, meint die Pädagogin. Ein besonderes Anliegen sind der ausgebildeten ECHA-Trainerin die Themen Hochbegabung und Hochsensibilität, die im schulischen Kontext oft Anlässe für Mobbing-Situationen bieten.

Schon als Kind wollte Christina Poulisis Lehrerin werden, studierte nach der Matura Germanistik und Geschichte und setzte ihren Wunsch in die Realität um. Als Lehrbeauftragte unterrichtet sie bis heute Deutsch für international Studierende.

Seit ihre eigenen drei Kinder ins Schulalter kamen, wurde der Wunsch immer stärker, Kinder bei schulischen Schwierigkeiten in wertschätzender Umgebung zu unterstützen und sich als Lerntherapeutin- und trainerin selbstständig zu machen. Für schulische Belange finden Sie bei Christina Poulisis – im Sinne von „Anichto“ – immer ein offenes Ohr!

