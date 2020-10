„Ich hatte das Glück, nicht nur einen Handwerksberuf erlernt und ausgeübt, sondern auch einen Fachhochschulabschluss genossen zu haben. Die jahrelangen Erfahrungen aus meinen beiden beruflichen Leben zu kombinieren, sehe ich als meine Stärke an.“

Egal, ob die unabhängige Durchführung von Lieferantenkontrollen, Hilfestellungen zur Implementierung/Erweiterung von Qualitätssicherungsstandards im Lebensmittel- und Futtermittelbereich, Unterstützung in Qualitätsmanagementfragen oder Beratungen in der Gastronomie, das Angebot ist breit. Seit ein paar Jahren gibt es für die Gastronomie/Hotellerie ein Förderprojekt zur Lebensmittelabfallvermeidung, genannt ‚Küchenprofi[t]‘. Als Küchenprofi[t]-Berater, u.a. auch in Niederösterreich tätig, ist es mir wichtig, den gastronomischen Betrieben Potentiale in der Abfallvermeidung und somit effektive, monetäre Einsparungen, vor allem beim Wareneinsatz, aufzuzeigen. Herausforderungen werden am besten gemeinsam gemeistert.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 / 75164612

m.aigner@macon-consulting.at

www.linkedin.com/in/martinaigner

