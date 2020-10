Kommunikation und Gastronomie, das sind die Leidenschaften von Petra Moldaschl aus Riedenthal. 2019 hat sie diese Passionen zum Beruf gemacht und eine Eventagentur gegründet. Aufgrund von Corona musste der Traum von Veranstaltungen aber erst einmal auf Eis gelegt werden. Aber davon hat sich die begeisterte Vertrieblerin nicht abschrecken lassen. Nach einiger Recherche hat sie „Frische Pasta“ im Straß im Stassertal gefunden und beschlossen, das Weinviertel mit verschiedenen Nudelvariationen zu verwöhnen.

Am 14. August 2020 war es dann endlich soweit. Frische Pasta, vorwiegend saisonal wöchentlich anders gefüllte Ravioli, konnten das 1. Mal am Mistelbacher Freitagsmarkt erworben werden. Jeden 2. Freitag verkauft Petra Moldaschl nun in Mistelbach und hat sichtlich Spaß dabei. Aber damit nicht genug, organisiert sie nun auch regelmäßig ihre eigenen Events. Unter dem Motto „Wein trifft…“ finden regelmäßig Veranstaltungen in Kooperation mit lokalen Winzern statt.

„Als begeisterte Weinviertlerin freue ich mich darüber, meine Freude am Wein, der Kulinarik und dem Treffen mit verschiedenen Menschen so unter einen Hut zu bringen“, sagt Petra Moldaschl über ihre neue Leidenschaft.

Mehr Infos:

Kontakt: Petra.moldaschl@salooning.at

www.salooning.at/events

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!