Oliver Kreitzer und Christoph Burgstaller kennen sich mittlerweile seit knapp zehn Jahren durch ihre Tätigkeit im gleichen Unternehmen.

Darüber hinaus verbindet sie ihre Leidenschaft zum Sport. So wurde die Idee geboren, das gemeinsame Hobby zum Beruf zu machen. Von der Umsetzung ihrer Vision bis zur Verwirklichung ging eine lange Planungsphase voraus. Nach zwei Jahren harter Arbeit und intensiver Verhandlungen war es Anfang dieses Jahres soweit: Ihr Projekt ENERGYM gewann an Fahrt.

Nach einer umfangreichen Bauphase erfüllten sich die zwei Jungunternehmer nun ihren Traum und eröffneten am 20. Oktober ihr Fitnessstudio ENERGYM in Einsiedl. „Ab sofort stehen wir unseren Kunden täglich mit Rat und Tat zur Seite. Neben einer detaillierten Einschulung auf die Trainingsgeräte wird jeder Kunde auch laufend bei seinem Training begleitet, um für ein optimales Trainingsergebnis zu sorgen und so den Einzelnen „FITTER für seine persönlichen Ansprüche“ zu machen.

Zusätzlich bieten wir frei nach dem Motto „in der Gruppe fällt vieles leichter“ Gruppenkurse mit ausgebildeten Trainern an“, so die Gründer. Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.energym.at

Info: www.riz-up.at

