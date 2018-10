Schon seit seiner Lehrzeit war es ein Traum von Christian Falkensteiner eine eigene Kfz-Werkstätte zu haben. „Ich hatte zwischenzeitlich auch in anderen Bereichen gearbeitet – zuletzt im Prototypenbau, aber dies konnte mich nie so begeistern wie auf den Autos herum zuschrauben“, so der Gründer.

Somit holte er den Kfz-Techniker-Meister mit Unternehmerprüfung am Wifi St. Pölten nach, begann zeitgleich die Planung der Werkstatt und erledigte sämtliche Wege zu Behörden. „Nach der Idee in die Selbstständigkeit zu treten, kam ich zu riz up, die Gründeragentur und Gregor Haslinger hat mich echt super beraten.“

KFZ Falkensteiner ist eine markenoffene Kfz-Werkstätte und führt jede Art von Reparatur durch, Pickerlüberprüfung, Klimaservice, Servicearbeiten laut Herstellerangaben, Reifenhandel, Bremsenservice, Windschutzscheibenreparatur und im Schadensfall auch die komplette Abwicklung mit der Versicherung. „Mich als kleinen Betrieb zeichnet aus, dass ich hier den Ablauf von der Annahme eines Fahrzeuges über Reparatur und Übergabe an Kunden persönlich durchführe.

Diese familiäre Atmosphäre schätzen meine Kunden und ich nehme mir auch die Zeit, jedem zu erklären, welche Reparaturen erledigt wurden.“ Ob Fragen zur Finanzierung und Förderungen, Businessplan oder Marketing – das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Kontakt: www.kfz-falkensteiner.at

Info: www.riz-up.at

