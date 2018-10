Da es in Neunkirchen wenige Werkstätten gibt die das Tischlerhandwerk ausüben sehen die Jungunternehmer großes Potential für sich. Am 1. Oktober war es dann so weit und die 2 ehemaligen Mitarbeiter der Traditionstischlerei Ing. Reinhard Wallner übernehmen den Betrieb Tischlerei HuPf GmbH.

„Uns ist es wichtig, unseren Kunden Ideen und Vorstellungen zu vermitteln und dann gemeinsam ans gewünschte „Ziel“ zu kommen. Von der ersten Planung bis zur Endmontage der individuellen Möbelstücke mit den verschiedensten Oberflächen wie Kunststoff, furniert lackiert oder auch Massivholz geölt bieten wir die verschiedensten Möglichkeiten an.

Auch Reparatur oder Montagearbeiten aller Art fallen in unseren Aufgabenbereich. Außerdem sind wir bei Terminvereinbarungen sehr flexibel und pünktlich“, so Dominik Huber. „Die Kunden haben die Möglichkeit die Materialen wie z. B. Furnier oder Massivholz mit uns bei unseren Lieferanten vor Ort aus zu suchen und sich einen Überblick zu verschaffen“, erzählt Christoph Pfneisel über das besondere Angebot für ihre Kunden. Unterstützung bei der Gründung erhielten die Unternehmer von riz.

Mehr Infos:

Kontakt: 02635/62998

www.tischlerei-hupf.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats