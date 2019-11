Alina Pulikowski begann ihre Schullaufbahn recht wirtschaftlich – HAK Tulln, Wirtschaftsuni Wien – was ihrem unternehmerischen Denken nun in der Selbständigkeit sehr entgegenkommt. „Nachdem ich die Werbeakademie mit Erfolg abgeschlossen habe, sammelte ich meine Erfahrungen in verschiedenen Wiener Werbeagenturen und begann, immer mehr Projekte selbständig umzusetzen.

Als gebürtige Herzblut-Tullnerin freue ich mich, durch die Gründung meiner kleinen, aber feinen Agentur nun auch hier arbeiten zu können. Ich liebe es, Dinge anders anzupacken und phantasievoll an meine Arbeit heranzugehen. Auch privat beschäftige ich mich gerne kreativ, mit Handlettering/Kalligraphie, dem Besuchen von Designmärkten oder dem Handanfertigen von besonderen Stücken.

Zu meinen Kunden/Kundinnen zählt ein bunter Mix aus Klein- und Mittelbetrieben, Agenturen und Privatpersonen. Ich biete Drucksorten und Werbemittel an – von Logos, Visitenkarten, Corporate Design, über Flyer, Einladungen, bis hin zu Verpackungen liefere ich alles, was das Herz begehrt. Vom Erstgespräch bis zur Umsetzung kommt bei mir alles aus einer Hand.

Das gibt mir die Möglichkeit, eng mit meinen Kunden/innen zusammenzuarbeiten, Projekte direkt umzusetzen und durch individuelles Design zu überzeugen. Und da Bilder mehr als 1000 Worte sprechen, finden Sie einen kleinen Einblick meiner Arbeit im Netz.

Mehr Infos:

Kontakt: www.ap-design.at

hello@ap-design.at

Info: www.riz-up.at