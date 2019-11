Nach seinem Lehrabschluss als Elektroanlagentechniker und weiteren fachspezifischen Ausbildungen hat Bernhard Gilschwert die Befähigungsprüfung Elektrotechnik im WIFI St. Pölten im März 2019 abgeschlossen. Nach mehrjähriger Berufspraxis wagte er im Mai 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete sein eigenes Unternehmen „Elektrotechnik Gilschwert e.U.“.

Der Firmenstandort liegt in Warth im Bezirk Neunkirchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Planung diverser Projekte vom Anfang bis zur Fertigstellung. Egal, ob Elektroinstallationen, Sat-Anlagen, Photovoltaik, Netzwerktechnik, Alarmanlagen, Haushaltsgeräte usw. Bei Elektrotechnik Gilschwert e.U. sind Sie in guten Händen. „Als Einzelunternehmer möchte ich gute Produkte verkaufen, auf Qualität achten und faire Preise bieten“, so Gilschwert.

Professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal, ob es sich um individuelle Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Kommen Sie zu einem der zahlreichen riz up Veranstaltungen und nutzen Sie die Gelegenheit Networking zu betreiben und Geschäftskontakte zu knüpfen!

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/3484242

elektrotechnik-gilschwert@outlook.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at