Doris Angerbauer war einige Jahre in dem Kaffeehaus in der Wiener Straße Ziersdorf beschäftigt. Im vergangenen Sommer ging der damalige Betreiber in Konkurs. „Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich das Geschäft übernehmen soll.“

Die Nachdenkpause währte nicht lange, der Entschluss, das Kaffeehaus zu übernehmen, war schnell getroffen. Mit Unterstützung der Behörden, der WAF als Hauseigentümer, des damaligen Bürgermeisters Johann Gartner und ihrer Familie wurden die Amtswege absolviert. Im Blitztempo wurde ausgemalt und das Lokal geschmackvoll dekoriert. Gartner freut sich: „Das ist ein Idealfall, dass es so schnell weitergeht.“

Am 24. August wurde die Eröffnung im Café Doris gefeiert – das Lokal wurde regelrecht gestürmt. Mit der Firma Bucher aus Eggenburg wurde ein passender Partner gefunden. Hervorragendes Gebäck und köstliche Mehlspeisen stehen nicht lange im Verkaufsraum. Die Frühstückskarte wurde erweitert, so gibt es nun auch ein fulminantes „Bürgermeisterfrühstück“.

„Meine Ideen wurden von unseren Kundinnen und Kunden hervorragend angenommen“, freut sich Angerbauer. Gerne kommen am Morgen Gäste zum Frühstücken, Kaffeetrinken und Zeitunglesen. Für den späteren Tag gibt es wunderbare Weine aus der Region. In der warmen Jahreszeit stehen zwei Schanigärten zur Verfügung, einer quasi im „Hof“.

Mehr Infos:

Kontakt: 0681/84895955

angerbauer.doris@gmx.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at