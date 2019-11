Diese bietet im Sommer in Österreich von der Organisation und Durchführung dieser Trainingscamps (Hotels, Fußballplätze, Transfers etc.) bis hin zur Abwicklung der im Zuge solcher Camps stattfindenden int. Testspiele alles an, was das Profi-Fußballerherz begehrt.

Diese Leistungen können von Profiteams in den Wintermonaten auch in südlichen Gefilden in Anspruch genommen werden. Kurzcamps in den A-Länderspielpausen zählen ebenfalls dazu. Amateurvereine: „Für die Vorbereitung zur Frühjahrssaison bieten wir in den Wintermonaten (Jänner-März) Amateurvereinen kostengünstige Trainingslager in Slowenien, Kroatien, Italien, Türkei, Zypern, Spanien, Portugal, etc. an.

Auch hier freuen wir uns, durch bestens organisierte Camps zu einer gelungenen Meisterschaftssaison beizutragen! Anlässlich von Vereinsjubiläen und Fußball-Sportanlageneröffnungen kann ich Amateurvereinen nationale und internationale Topteams für Freundschaftsspiele ev. in Verbindung mit Kurztrainingscamps vermitteln.

Meine Erfahrung auf dem Gebiet der Bank- u. Finanzdienstleistung spiegelt sich im Bereich Vermarktung/ Absicherung/Vorsorge von Profifußballern wider. Weltweite Fußballagenturen, Profivereine und nationale Verbände profitieren - wie auch Sie - von meiner achtjährigen Erfahrung im int. Fußballgeschäft“, sagt Hohl.

Mehr Infos:

Kontakt: 0 680 / 218 2385

www.eh-kickoff.com

