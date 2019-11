Franziska Nathaniel und ihr Mann Dieter führen seit zehn Jahren das „s‘ Wirtshaus“ in St.Veit an der Gölsen. Direkt an der Via Sacra gelegen, gab es immer wieder Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten. Da sich die Nachfragen häuften, beschloss das Ehepaar eine leerstehende Wohnung im ehemaligen Postgebäude in Gästezimmer umzubauen. Das „Gästehaus Franziska“ wurde im Juli eröffnet.

„Als meine Kinder im Kindergartenalter waren, begann ich in einer Praxisgemeinschaft in Lilienfeld als Ordinationsassistentin zu arbeiten. Ich war dort 15 Jahre lang. Seit 2009 arbeite ich in unserem Gastbetrieb. Durch meine kaufmännische Ausbildung fiel der Schritt in die Selbstständigkeit leichter. Für die Zukunft plane ich den weiteren Ausbau des Gästehauses und Aufstockung der Bettenzahl. Die Umbauarbeiten finden im Winter 2019/2020 statt.

Derzeit verfügt das Gästehaus Franziska über ein Apartment mit 2 Doppelbettzimmern, Teeküche, Bad, getrenntem WC und einer kleinen Bücherei. Wir bieten unseren Gästen veganes und vegetarisches Frühstück mit Spezialitäten aus der Region. Frühaufsteher-Frühstück auf Wunsch bereits ab 6.00 Uhr morgens in unserem Wirtshaus. Für unsere Hausgäste kochen wir abends auch am Ruhetag. Besonders wichtig ist uns, auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste einzugehen“, so die Jungunternehmerin.

