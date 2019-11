Nachdem die langjährige Angestellte beruflich Veränderung suchte, steht Karin Slama seit März in der einst alten Stadtapotheke und bedient modebewusste Damen auf der Suche nach dem etwas anderen Schuh.

Marken aus Spanien, Italien sowie Deutschland und Österreich werden angeboten, dabei wird stets auf Modetrends und auf Qualität geachtet. Auf die Frage, was sie in den Handel getrieben hat, kam die Antwort „Ich wollte schon immer näher am Menschen dran sein und Kundenkontakte pflegen. Hierbei kann ich meine Leidenschaft Mode meinen Kundinnen weitergeben und beratender Weise vermitteln.“

So ist es nicht unüblich, dass die Damen während des Shoppings mit einer Tasse Kaffee oder einem Glaserl Sekt ihre Auswahl treffen. Weiters finden ab und an Events statt, bei denen man in lockerer Atmosphäre mit Unterstützung kulinarischer Genüsse gemeinsam mit anderen Modebewussten die neuesten Trends entdecken kann. Diesbezügliche Ankündigungen findet man auf Facebook: Per Pedes oder auf Instagram: perpedes.shoes.

Mehr Infos:

Öffnungszeiten: Mi, Di 9 – 12 und 15 – 18 Uhr, Mi 9 – 12.30 und 15 – 18 Uhr, Do, Fr 9 – 12 und 15 – 18 Uhr, Sa 9 – 12 Uhr.

Kontakt: 0677/6292 3177

