Larbi Bouda hatte immer schon ein bewegtes Leben. Der geborene Marokkaner lebt seit 1993 in Österreich. Es war ihm immer schon ein Anliegen eine sinnvolle, bereichernde Tätigkeit in der Gesellschaft zu leisten. Vorerst machte er die Ausbildung zum Dipl. Professional Health Fitness und Personaltrainer nebenberuflich.

Seit 2016 finden regelmäßig seine Kurse mehrmals pro Woche in Gmünd, Schrems und Heidenreichstein statt. Die Gruppentrainings sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet, da die Intensität individuell gestaltbar ist. Spaß an Bewegung, Motivation mit professioneller Betreuung stehen im Vordergrund. Auch für Firmen bietet er passende Workshops (Fit am Arbeitsplatz, Bewegte Pausen) sowie Bewegungsprogramme für Kinder und Vereine.

„Den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich durch die zahlreichen positiven Rückmeldungen gewagt, dafür bin ich sehr dankbar und deshalb am 21. 09. mein eigenes Studio in Schrems eröffnet.“ Schnell hat Larbi Bouda erkannt das nicht nur mangelnde Bewegung, sondern auch Stress die Mutter vieler Krankheiten ist. Verspannungen, Schmerzen, Schlafstörungen bis zum Burnout. Als Holistic Pulsing Praktiker kann er ganzheitlich betreuen.

Für Shiatsu hat er sich entschieden, da es auf altes Wissen der TCM zurückgreift. „Die Achtsamkeit und der ganze Mensch stehen für mich im Vordergrund“, so Labri Bouda.

Kontakt: www.fitmitlarbi.at

