Gründerin und Native Speaker Michelle Whitfield eröffnete im April 2019 das Englisch-Institut Team English Whitfield e.U. am Hauptplatz in Wiener Neustadt. Mit 20 Jahren Erfahrung im Schulwesen, bietet sie Englischkurse vom Kindergarten bis Business English an sowie Nachhilfe für Schüler als Einzel- oder Gruppenunterricht.

Etwas Neues zu lernen ist nicht immer einfach. Mit Englisch ist es nicht anders. Michelle Whitfield wollte eine englischsprachige Umgebung für ihre Kunden schaffen, damit sie selbstbewusster Englisch sprechen und ihre Ziele schneller erreichen. So entstand Team English mit dem English Only Policy.

„Ich möchte die Sprache lehren und nicht über die Sprache unterrichten. Eine Konversation soll spontan und nicht eingeübt sein“ erzählte Michelle Whitfield. Mit guten Englischkenntnissen kann man seine Zukunft verändern und Michelle Whitfield bietet mit Team English die bestmögliche Unterstützung an. Die Kurse werden an die Bedürfnisse der Kunden angepasst, egal ob sie Anfänger oder Fortgeschrittene sind. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit stand ihr riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, mit unternehmensrelevanten Seminaren und individuellen Beratungen zur Seite.

Mehr Infos:

Kontakt: 0677/62795526

office@team-english.com

www.team-english.com

