Da es im Umkreis von Sandra Kowalsky wenig Buchhaltungsfirmen gibt, ergriff sie – nach 20 Jahren Erfahrung in dieser Branche – die Chance, diese Lücke zu füllen und eventuell in Zukunft auch Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schaffen.

„Ich habe mich auf die digitale Abwicklung der Buchhaltung und der Ablage spezialisiert. Belege werden entweder, digital oder per Post an mich gesendet, wenn gewünscht auch von Ihrem Betrieb abgeholt. Danach erfolgt die beleghafte und digitale Ablage/Buchung/Auswertung Ihrer Unterlagen. Mein Unternehmen liegt in Dürnkrut, bietet aber auch ein Vor-Ort-Service an, d. h. ich erledige die Buchhaltung an Ihrem Standort. Ihre Belege verlassen Ihren Betrieb nicht und Sie können den benötigten Zeitaufwand kontrollieren. Jeder Kunde hat unterschiedliche Ansprüche an seine Buchhaltung.

Egal ob sie Ihre Daten elektronisch übermitteln, per Post senden, persönlich zu mir bringen, oder ich die Belege von Ihnen abhole: Ich biete Ihnen die optimale Lösung an! Sorgfaltspflicht, Verschwiegenheit, Seriosität und schnelle sowie zeitgerechte Auftragsabwicklung stehen bei mir an erster Stelle“, so die Gründerin motiviert.

Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660 486 44 40

www.bhwv.at, office@bhwv.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at