„Als Jungunternehmer mit Standort direkt in der Innenstadt von Wiener Neustadt, freue ich mich ganz besonders meinen Kunden Dienste im Bereich Schlüsselanfertigung, Reparaturen von Lederwaren, sowie im Service und Reparatur von Schuhen anbieten zu können.

Durch das zusätzliche Service einer Putzerei biete ich meinen Kunden ein vielfältiges Angebot. Ich habe mich sehr bemüht mein Geschäft in der Singergasse sehr freundlich und kundenorientiert zu gestalten. Ich helfe gerne bei allen kleinen und großen Problemen unserer Kunden und das schnell, flexibel und verlässlich.

Viele meiner Aufträge können gleich vor Ort erledigt werden und die Wartezeit ist vielfach nur ein kleiner Kaffee in einem der Kaffeehäuser in unmittelbarer Umgebung. Als Nahversorger meiner Dienstleistung in bester Innenstadtlage (Theatergarage 1 Minute entfernt) freue ich mich Sie kennenzulernen!“

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare (finden momentan vorwiegend online statt) handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676 / 7846611

Singergasse 23, 2700 Wr. Neustadt

