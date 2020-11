Ich darf mich vorstellen: Mein Name ist Esmahan Koc, ich bin zertifizierte Kursleiterin im Bereich Baby- und Kindermassage und Gründerin des ersten Niederösterreichischen Baby Spa‘s in Amstetten. Als Mutter von 3-jährigen Zwillingen weiß ich wie wertvoll die Kombination aus Babyfloating und -massage für unsere Kleinsten ist. Bei meiner Recherche, wie man Neugeborene ideal beim Heranwachsen unterstützen kann ihre Motorik, ihr Immunsystem und ihre Verdauungskraft zu fördern, bin ich auf dieses Konzept aufmerksam geworden, das es so bisher erst dreimal in Österreich gibt.

Seit Oktober 2020 dürfen sich nun auch unsere frisch geschlüpften Mostviertler*innen auf ein echtes Babyvergnügen freuen. Gönnen Sie Ihrem kleine großen Schatz Entspannung und Geborgenheit. Ich freue mich darauf, sie beide bei mir begrüßen zu dürfen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/4054057

www.babyspa-amstetten.at

