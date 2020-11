„Im Detail biete ich Lebensberatung/Coaching für Einzelpersonen, Paare und Kinder zwischen 5 und 11 Jahren an. Du hast irgendein persönliches Anliegen in deinem Leben, das du gerne einmal mit einem offenen, unvoreingenommenen Menschen besprechen möchtest, weil du es alleine nicht auf die Reihe kriegst?

Wie z.B.: eine scheinbar unlösbare Situation, in der du dich befindest oder ein Verhaltensmuster, das du gerne loswerden willst? Dabei bist du nicht unbedingt an guten Ratschlägen interessiert, sondern bist auf der Suche nach deiner ureigensten Lösung? Dann bist du bei mir genau richtig. Meine Coaching Methode ist ein ziel- und lösungsorientierter Prozess im Gegensatz zu problemorientierten Ansätzen.

Es spielt dabei weniger eine Rolle, warum ein Problem besteht (analytisches, in die Vergangenheit gerichtetes Vorgehen), sondern es wird daran gearbeitet, was der/die KundIn tun kann, um das Problem zu lösen (in die Zukunft gerichteter Ansatz).

Mehr Infos:

Kontakt: www.chehadeh-consulting.com

0 676 /5920 900

