Marina Vuckovic ist begeisterte Personal Fitness Trainerin und geht nun ab Oktober ihren Weg in die Selbständigkeit: „Seit 2011 unterrichte ich leidenschaftlich Zumba® und 2013 habe ich meine Ausbildung zur Fitness Trainerin abgeschlossen.

Ich arbeite in verschiedenen Fitness Studios und die Menschen haben fast immer das gleiche Problem! Sie melden sich hochmotiviert an, gehen dann 2-3 Monate hin und zahlen dann einfach nur noch die restlichen Monate, ohne das Studio je wieder von innen zu sehen. Das war der Auslöser für mein spezielles und einzigartiges Programm: Training beginnt im Herzen! Denn, was man überzeugt aus dem Herzen macht, wird ein 100%er Erfolg!

Ich begleite meine Kunden bei ihrem Training von Anfang an und unterstütze sie bei allen gesundheitlichen Fragen. Mein Programm beinhaltet ein kompetentes Erstgespräch zur Zielerfassung, ein Training, das für JEDEN umsetzbar ist und als Bonus, ein Ernährungsprogramm, speziell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen abgestimmt.

Ich biete Training zuhause, in bestimmten Studios und natürlich online an, was von großem Vorteil für vielbeschäftigte Menschen ist! Meine Berufung ist es, viele Menschen in ein gesundes und fittes Leben zu begleiten!“

Mehr Infos:

Kontakt: marina0081@gmail.com

0676 9744018

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich