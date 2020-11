Mario Tomsa hat mit 15 Jahren eine Spengler-Lehre begonnen und im Anschluss daran die Gesellenprüfung abgelegt. Danach absolvierte er seinen Präsenzdienst. Seit nunmehr 35 Jahren war er in verschiedenen Firmen als Spengler tätig. „Heutzutage ist es nicht mehr so üblich im gelernten Beruf zu bleiben, aber der vielfältige Werkstoff Blech hat mich die ganzen Jahre fasziniert. Neben der Montage von vorgefertigten Rinnen und Blechen interessiert mich besonders, die Herstellung von individuellen Einzelstücken. Meiner Kreativität kann ich in meinem Beruf freien Lauf lassen, da man als Spengler eine ganz genaue Vorstellungskraft braucht, wie das ,Endprodukt‘ aussehen muss.

Meine Dienstleistung zeichnet sich dadurch aus, dass ich in meinem Handwerk auf langjährige Erfahrung zurückgreifen kann, und deshalb Qualität an oberster Stelle steht.

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Gedanken mich selbständig zu machen. Im Jänner 2020 habe ich dieses Vorhaben mit Hilfe der Gründeragentur des Landes NÖ - riz up Berater Peter Hahn – verwirklicht. Für diese Unterstützung bin ich sehr dankbar!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/2862643

mario.tomsa@gmx.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!