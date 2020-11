Das Thema Wein hat Martin Cerny schon lange interessiert. Weinreisen mit Freunden in nationale und internationale Weinbaugebiete bis in das kalifornische Napa Valley wurden unternommen. Dadurch inspiriert baute Cerny einen Weinkeller an seinem heutigen Firmenstandort in der Ghegastraße 10a in 3151 St. Georgen. Im Rahmen der Ausbildung zum Weinakademiker entwickelte er 2016 die Geschäftsidee für den „Weinhandel Martin Cerny“.

Der Wunsch ist es, Weinwissen und Weinbegeisterung zu verbreiten. Mit Gründung der Firma 2016 wurden drei Wege zur Umsetzung dieses Lebensgrundsatzes definiert. Erstens bietet der Gründer im Rahmen von Weinverkostungen die Möglichkeit, verschiedenste Weine der Welt kennenzulernen. Diese Verkostungen finden in der miniMal[l] in St. Pölten statt.

Darüber hinaus können Verkostungen auch z.B. für Firmenveranstaltungen gebucht werden. Zweitens können verkostete Weine, unter martin.cerny@weinernten.at bestellt werden und in der miniMal[l] bezogen werden. Drittens bietet der Jungunternehmer in Kooperation mit verschiedenen Reisebüros Weinreisen nach Burgund, Bordeaux, Toskana, Piemont, Sizilien und Südafrika an.

Mehr Infos:

Kontakt: www.weinernten.at

martin.cerny@weinernten.at

