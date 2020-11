Ihren Beratungsraum „zuverSICHTlich“ hat sie Anfang 2019 in Tulln gegründet und ist kürzlich damit in die Wiener Straße 20 (Eingang Pfarramt) übersiedelt. Selbst durch stürmische Zeiten gegangen, begleitet sie heute Menschen in Krisen und Veränderungsprozessen.

In Einzelberatungen bietet Frau Doppler einen ruhigen Rahmen für Gespräche und Klärungshilfe in persönlichen Anliegen. Schwierigkeiten in Beziehungen, in der Partnerschaft, oder im Beruf können hier in wenigen Sitzungen erfasst und Verbesserungen erreicht werden. Bei wiederkehrenden körperlichen Symptomen, wie Spannungen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Tinnitus, Hautkrankheiten, Magen-Darm-Problemen, chronischen Schmerzen, etc. kann sie als systemischer Coach Menschen unterstützen, Stressoren in ihrem Inneren, ihrer Geschichte, Lebensweise oder ihrem Umfeld zu erkennen und sich auf Genesung auszurichten.

Nebenbei engagiert sich Frau Doppler mit einem Team an Freiwilligen mit Freude in der Begegnungsplattfom „augen:blick“ in Tulln.

Mehr Infos:

Kontakt: www.zuversichtlich.at

ichbin@zuversichtlich.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!