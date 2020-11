Egal ob zwei oder vier Räder, Oldtimer, Elektro, Roller oder einer Rennmaschine, bei AutoTom werden alle Fahrzeuge bestens betreut. „Ich arbeite sehr gewissenhaft, und möchte meinen Kunden immer das beste Service bieten. Im hektischen Arbeitsalltag können sich leider nur die wenigsten Leute für ihr Fahrzeug Zeit nehmen, und deshalb biete ich meinen Kunden einen Hol- und Bringservice an. Sie können Ihr Fahrzeug zu mir bringen und ich führe Sie gerne nach Hause oder in die Arbeit zurück. In meiner Werkstatt kann man neben Service und Reparatur auch die jährliche Pickerüberprüfung bis 3,5t erledigen lassen.

Außerdem gibt es eine moderne WhatsApp Preisauskunft, selbstverständlich kann man mich auch telefonisch und per E-Mail gut erreichen. Weiters biete ich auch Klimaservice, Achsvermessung, Reifenservice und vieles mehr an.“ Thomas ist stolzer Vater eines zweijährigen Buben, der sehr gerne Zeit in Papas Werkstatt verbringt. So sind auch die Kleinsten bei AutoTom willkommen, die von einem sicheren Platz aus zuschauen können, wie an den Autos der Eltern gearbeitet wird.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 2151516

Gehaplatz 7-9/Tor 2, 2111 Tresdorf

