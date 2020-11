Tom Traint: „Es freut mich riesig, euch die „TOM TRAINT CUSTOMS“ Lampen und Kerzen vorstellen zu dürfen! Diese Reise begann vor einigen Jahren, als ich in London lebte, durch dutzende Designergeschäfte auf der Camden Passage schlenderte und mir die Idee, wie ihr sie heute seht, wuchs.“

Nach seiner Rückkehr aus London verschwand die Idee wieder, da Tom Traint hauptberuflich Musiker und Bassis der Luke Andrews Band ist und in den letzten Jahren das große Glück hatte, einen Nummer-Eins-Hit zu landen. Dadurch war er viel unterwegs und für die Lampen und Kerzen blieb keine Zeit.

„Eines Tages baute ich dann zwei Lampen für den Merch Booth unserer Band und die Reaktionen waren so fantastisch, dass ich das ganze wesentlich ernster anging. Jede „Tom Traint Customs“ Lampe und Kerze ist ein absolutes Unikat, mit viel Herzblut, Leidenschaft und unter den höchsten Sicherheitsstandards in Österreich gebaut. Lasse die Lampe/Kerze einen Platz erhellen, der dir am Herzen liegt!“

Mehr Infos:

Kontakt: www.tomtraintcustoms.com

mail@tomtraintcustoms.com

Instagram: @TOMTRAINTCUSTOMS

Facebook: TOMTRAINTCUSTOMS

