Als „Business Partner mit dem gewissen Extra“ bietet die b&mi GmbH & Co. KG Unterstützung bei Organisationsprojekten im Bereich Personalmanagement, aber auch im Bereich Projektmanagement bei technischen Vorhaben an. b&mi – gegründet von Ing. Michaela List-Ebner und DI(FH) Burkhard List – will mit ihren Dienstleistungen vor allem im deutschsprachigen Raum Fuß fassen.

„Auf der einen Seite kann unser Angebot für Unternehmen interessant sein, die beispielsweise keine Zeit oder Ressourcen für Personalthemen oder -projekte, wie Employer Branding, Recruiting- und Onboardingprozesse bzw. die Entwicklung und Einführung von Entgeltsystemen, Arbeitszeitmodellen oder ähnlichem haben“, schildert Ing. Michaela List-Ebner. Gearbeitet wird bei b&mi mit schnell wachsenden Firmen genauso, wie mit alt eingesessenen Unternehmen, deren Strukturen festgefahren sind und neue Starthilfe benötigen.

Der Auftrag ist jedenfalls klar: „Wir liefern unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen mit einem klaren Projektziel“, erklärt DI(FH) Burkhard List. Die ersten Projekte führt das junge Unternehmen nach Deutschland und ins Burgenland. Und warum für b&mi entscheiden? „Wir wissen was wir tun, denn alles was wir anbieten, haben wir selbst schon einmal in einem Betrieb umgesetzt. Wir wissen somit, wo die Herausforderungen für Geschäftsführer, Unternehmer oder Projektverantwortliche liegen.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.bandmi.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats