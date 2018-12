Nachdem Albert Nödl erfahren durfte wie es ist, wenn man nicht auf die leisen Botschaften seines Körpers hört, veränderte sich sein Bewusstsein grundlegend. In dieser Zeit des Umbruchs lernte er die wissenschaftlich anerkannte, impulsierende Funktionstechnik „Biokybernetik nach Smit“ kennen und durfte die ganzheitliche Wirkung am eigenen Leib spüren. Danach entschied er sich, in diesem Bereich der biophysikalischen Funktionen Erfahrungen zu sammeln und absolvierte die Aus- und Weiterbildungen bis zum Lehrberechtigten in dieser Methode.

Durch Aktivieren sanfter Impulse an der Hautoberfläche erlangt man bei der Anwendung eine Lockerung des Körpers, ein Lösen von Blockaden und die Wiederherstellung der natürlichen Balance von Körper, Geist und Seele. Am 1. März 2018 eröffnete Albert Nödl seine Praxis „Biovitalbalance Nödl“ in Rö-schitz und seither unterstützt er Menschen jeden Alters dieses Naturprinzip, frei von Wirkstoffen und Folgekosten, bewusst zu nutzen.

Der Vitalfunktionstechniker hilft dabei Blockaden auf allen Ebenen aufzulösen. Weiters bietet er kostenfreie Infovorträge zu dieser Methode an, wo man auch eine Eigenanwendung (zum Selbstkostenpreis) erlernen kann. Unterstützung holte er sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Albert Nödl: 0664/ 750 60 932

Info: www.riz-up.at

