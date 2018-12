Durch ihre unzähligen Übersiedlungen, bei denen es für Gudrun Pillwein wichtig war mit einfachen Mitteln ein harmonisches Zuhause für sich und ihren Sohn zu schaffen, entdeckte sie Feng-Shui. „Ich bemerkte dass es oft nur auf Kleinigkeiten ankommt z.B. wie wichtig der richtige Platz des Bettes für gesunden Schlaf wurde, plötzlich konnte mein Sohn sich konzentrieren durch die beste Position des Schreibtisches. Ich spielte mit Farben, Formen, Materialien, Pflanzen und bemerkte die erstaunliche Wirkung.

Unser Zuhause wurde ein Kraftort. Nach einer intensiven Zeit der Ausbildungen im Bereich Feng-Shui, Geomantie, Licht & Elektrobiologie, uvm, wagte ich den Weg in die Selbstständigkeit. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich: BUSINESS FENG-SHUI - denn gut gestaltete Büroräume haben Einfluss auf die Motivation, die Kreativität, das Arbeitsklima und den Erfolg eines Unternehmens.

Das ideale Zuhause ist ein Kraftort, an dem Sie zur Ruhe kommen, sich geborgen und geschützt fühlen und auftanken können. Meine FEINE RÄUCHERMISCHUNGEN helfen Ihnen spürbar mehr Harmonie in Ihr Zuhause zu bringen“, so Gudrun Pillwein. Zusätzlich bietet die Gründerin noch Seminare an: Feines Räuchern mit Blüten, Gräsern, Hölzern & Harzen, Feng-Shui, die Basis für ein harmonisches Zuhause, Business Feng-Shui, für spürbar mehr Erfolg.

Kontakt: www.herzpunkte-fengshui.at

Info: www.riz-up.at

