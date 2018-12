Sie sind auf der Suche nach fachlicher Kompetenz im Bereich Jagd, Outdoor, Zubehör für Sportschützen oder Hundeartikel? Dann sind Sie in der Jagdstube Bauer genau richtig. Erst kürzlich übernahmen Elke und Hermann Bauer das bereits bestehende Geschäft in Stockerau von Erwin Weinrichter (Jagdstube Weinrichter). „

Uns ist es vor allem ein Anliegen durch eine gut sortierte Produktpallette den Kunden optimal zu betreuen. Darunter fällt auch der wöchentlich stattfindende Kurs zur Erlangung bzw. Verlängerung des Waffenführerscheins“, versichert Elke Bauer. Durch die Leidenschaft zu Natur und Jagd und dem langjährigen Kontakt zum Vorbesitzer, gelang die Gründung der eigenen Jagdstube. Elke und Hermann Bauer freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für eine Beratung Dienstag bis Freitag von 09:00-12:30 und 14:00-18:00 und Samstag von 09:00-12:30 gerne zur Verfügung.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.Ob individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos. Nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit Networking zu betreiben!

Mehr Infos:

Kontakt: 02266/63084 www.jagdstube.at

jagdstube.bauer@outlook.at

Info: www.riz-up.at

