Nach über zehn Jahren in der Werbebranche, Heirat, Haus und Kinder entschloss sich Kathrin Niessl dazu einem langgehegten, heimlichen Berufswunsch zu folgen und ihre Ausbildung zur Heilmasseurin und gewerblichen Masseurin anzutreten. „Nach dem Abschluss ergriff ich entsprechende Maßnahmen um mich eingehend auf meine Firmengründung vorzubereiten.

Informationsgespräche wie bei riz up lieferten mir das nötige Handwerkszeug für das Erreichen meiner Ziele. Im riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs hatte ich als Neugründerin in Niederösterreich einen kompetenten und freundlichen Ansprechpartner, egal ob es sich um individuelle Beratungen oder umfangreiche Seminarangebote handelt und das niederösterreichweit kostenlos.

Das sprichwörtliche „kleine Glück“ zu geben und dadurch auch selbst empfinden zu können, indem ich maßgeblich zur Verbesserung des Gesundheitszustands oder „nur“ zur Entspannung für Körper, Geist & Seele meiner Patienten beitrage – das war meine Vision. Zur Umsetzung bringe ich das nun in meiner Praxis inmitten von St. Pölten“, erzählt die Jungunternehmerin stolz. Klassische Massagetechniken für Verspannungen aller Art bietet Kathrin Niessl ebenso an wie Fußreflexzonenmassage, Bindegewebsmassage oder andere Spezialbehandlungen für organische Probleme oder zur Nachbehandlung von Verletzungen, OPs etc.

