Seit Ende letzten Jahres gibt es am Hauptplatz in Gföhl „Kindersachen die Freude machen“! Kerstin Flöck hat sich in ihrem Wohnort einen langen Wunsch erfüllt und bietet nun im Gföhler KINDERtreffpunkt MODE und MEHR für Kinder von 0 bis ca. 12 Jahre an.

Schon lange war es ihr ein Anliegen, nicht wegen jedem kleinen Stück, das man für Kinder so braucht, in die nächste Stadt fahren zu müssen und auch z.B. Großeltern leichter die Möglichkeit zu geben, für ihre Enkel eine Überraschung oder ein Mitbringsel zu besorgen. Als Mama von zwei aufgeweckten Kindern ist es ihr wichtig, dass Kindermode vor allem bequem, praktisch und alltagstauglich ist.

Das Sortiment ist mit viel Liebe ausgewählt und wird beständig erweitert. Ganz nach dem Motto „Kindersachen die Freude machen“ findet man im Gföhler KINDERtreffpunkt neben Baby- und Kinderbekleidung aber auch kleine Spielwaren, Bücher, Geschenke und ätherische Öle. Als leidenschaftliche Aromaberaterin informiert Kerstin Flöck auch gerne über die Möglichkeiten zur Anwendung ätherischer Öle bei Kindern. Regelmäßig finden außerhalb der Öffnungszeiten zu diesem Thema auch „Aromatage“ statt, an denen man sich unter dem Titel „Große Düfte für kleine Nasen“ zu ätherischen Ölen und deren Verwendung informieren kann. Termine zu den Aromatagen und zu diversen Aktionen sind im Gföhler KINDERtreffpunkt sowie auf Facebook ersichtlich.

Mehr Infos:

Kontakt Kerstin Flöck: 0650 5234326

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats