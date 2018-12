Mirka Bednarcikova ist Dipl. Krankenschwester aus der Slovakei und hat 15 Jahre Berufserfahrung in Österreich als 24-Stunden Pflegerin. „Alte Menschen sind wie kleine Kinder, auch diese können ohne unsere Hilfe nicht leben und deshalb bin ich mit Herz und Seele für ältere Menschen da. Ich habe immer mit viel Liebe diese Arbeit gemacht.

Da ich aber Mutter zweier Kinder bin, ist es mir nicht mehr möglich 24-Stunden für meine Klienten da zu sein. Ich möchte aber weiterhin helfen. Da ich nach wie vor noch viel Kontakt in meine Heimat habe ist es mir möglich qualifiziertes Personal für bedürftige Familien in Österreich zu organisieren. Ich fahre bei Bedarf zu den jeweiligen Familien und kläre im Vorfeld ab, was die Person für individuelle Bedürfnisse hat. Danach suche ich die passende Betreuerin. Mir ist es wichtig, dass alle zufrieden sind“, so Mirka Bednarcikova die Dipl. Krankenschwester aus Leidenschaft ist.

Sie kann auf einen Pool unterschiedlichster Betreuerinnen in ihrer Heimat zurückgreifen – Pflegerinnen die 24-Stunden, 365 Tage im Jahr für Menschen da sein wollen. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Mirka Bednarcikova: 0680/2328957

Info: www.riz-up.at

