Der Name bürgt für Qualität, steckt darin doch der Spitzname Lely des Unternehmensgründers Martin Levonyak. Der ehemalige Wettkönig bei „Wetten dass...“ hat sich nach 30 Jahren Erfahrung in der Leuchtenbranche nun seinen Herzenswunsch nach einer eigenen Firma erfüllt:

In Traiskirchen direkt an der B17 kann man seit 5. Oktober 2018 ausgefallene und exklusive Beleuchtung erstehen, die es kaum in einem Bau- oder Möbelmarkt zu finden gibt. Martin Levonyak bietet aus einer Auswahl von über 50 Lieferanten ausgesuchte Modelle von Top-Marken. Darüber hinaus gibt es bei „Lely Light“ auch Infrarot-Heizungen sowie eine Wasseraufbereitung mit einer Technologie, die mehr kann als so manches Mitbewerbsprodukt. „Bei Lely Light bekommt der Kunde wieder Top-Fachberatung und persönliches Service, wie man es früher kannte. Ich nehme mir für jeden einzelnen Kunden Zeit, denn die braucht es, um die optimale Beleuchtung für sein Zuhause zu finden.“

Martin Levonyak kommt auf Wunsch sogar ins Haus, um die ideale Licht-Lösung oder den optimalen Heizungsbedarf mit dem Kunden vor Ort zu entwickeln. Bei Bedarf wird auch gleich die Montage übernommen. Parkmöglichkeiten gibt es direkt beim Geschäft. Unterstützung erhielt der Jungunternehmer von riz up, der NÖ Gründeragentur. Das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Martin Levonyak: 0660/638 42 42

www.lelylight.at

Info: www.riz-up.at

