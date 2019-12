Nicole Hofmann aus Gmünd gestaltet nach dem Motto „Momente vergehen – doch schöne Erinnerungen bleiben!“ mit viel Liebe zum Detail zauberhafte Tauf- & Hochzeitsausstattungen und Geburtsgeschenke. Ein Auge für neue Trends, Basteltechniken und Details hatte Nicole schon immer.

Durch die Geburt ihres Sohnes wurde die Leidenschaft, selbst einzigartige Produkte zu erzeugen erweckt und erste Projekte gemeinsam mit der Babybär Kollektion umgesetzt. Im Juni 2019 war es an der Zeit, das Thema Taufe, Hochzeit & Geburtsgeschenke zu vertiefen und selbst ein Unternehmen namens „Little Falina“ zu gründen. Nach Beratungen durch riz up wurde eine detaillierte Marktanalyse gemacht und das Projekt konnte gestartet werden. Durch die Übernahme des Business Großkunden windeltorte.com, für den sie selbst am Tag zwischen 10-20 außergewöhnliche Windeltorten nach Deutschland & Österreich verschickt, konnte dies auch sofort erfolgreich gestartet werden.

Mittlerweile helfen ihr zwei geringfügig angestellte Helferinnen und ihr Mann, die Projekte umzusetzen. So wächst das Produktportfolio der Windeltorten stetig. Auch Schnullerketten mit Namen, Kinderwagenketten, Greifringe, Autoaufkleber und bedruckte Erinnerungswindeln sind sehr gefragt. Nun möchte Nicole mit Geschäfts- & Gaststätteninhabern kooperieren und ihre Produkte auch stationär anbieten.

Mehr Infos:

Kontakt: www.little-falina.com

www.taufe-shop.at

www.hochzeit-shop.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at