„Mein Name ist René Hümer. Ich bin Gitarrist aus Leidenschaft. Selten gab es in meinem Leben Momente, wo ich meine Gitarre NICHT in den Händen hielt, ob live auf der Bühne, beim Üben zu Hause oder im Proberaum! Durch viele Gespräche mit anderen Musikern, Informationen über Rechtliches und die Beratung des riz up habe ich mich im September dazu entschlossen, meine Berufung zum Beruf zu machen“, so Hümer.

In anderen Jobs, sei es im Bereich Qualitätssicherung oder als Verkäufer im Musikalienhandel, konnte er nie diese Motivation bzw. dieses „Kribbeln“ spüren,das er erlebt, wenn er sich mit Musik beschäftigt. „Ich biete Gitarrenunterricht für Jung und Alt, für E- und Akustikgitarre bei mir zu Hause in entspannter und unkomplizierter Atmosphäre. Den Schwerpunkt setzte ich INDIVIDUELL auf die einzelnen Personen, WAS will man lernen? Lieder nachspielen oder begleiten, oder Unterricht, der dich auf Bands und Konzerte vorbereitet? Oder brauchst du Schulung für dein Equipment, wie du das Maximum aus deiner Ausrüstung (Gitarren Set-ups, Amps, Effekte...) rausholst? Möchtest du mehr über Musik-Theorie (Harmonielehre) erfahren und deine eigenen Songs schreiben? Mit diesem gezielten Angebot steht bei mir das Interesse des Schülers im Vordergrund. Abgesehen vom Unterricht bin ich Live / Studio und Session-Musiker und bin für alles offen, was sich aus diesem Bereich ergibt.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676 / 412 72 38

rene.huemer01@gmail.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at