„Eigentlich wollte ich bereits im April dieses Jahres starten, doch dann kam - ihr wisst schon was.“ Mit „Hummeln im Hintern“, wie ein Vollblutphysio nun mal so ist, eröffnete André Gruber also mit Verspätung Anfang Juni 2020 seine kleine Physiopraxis in Münichsthal (bei Wolkersdorf im Weinviertel) und parallel eine Gemeinschaftspraxis in 1180 Wien.

Nach Abschluss des Studiums im Jahr 2016 war schnell klar, dass der Weg in die Selbstständigkeit nur eine Frage der Zeit ist. „Ich hatte das Glück, im Angestelltenverhältnis die letzten zweieinhalb Jahre sehr eigenständig in einer privaten Physiopraxis zu arbeiten. So konnte ich mich bestens auf die Zeit als freiberuflicher Physiotherapeut vorbereiten.“

Fachlich faszinierte den Weinviertler mit philippinischen und osttiroler Wurzeln besonders unser Fuß. Der trägt in zahlreichen Bewegungen im wahrsten Sinn eine „fundamentale“ Rolle. „Wir verlernen uns von unten weg zu bewegen, weil wir den Fuß bereits im Kindesalter täglich in Socken und Schuhen einsperren.“ Dies trug dazu bei, dass André auch die Natural Running Ausbildung in Düsseldorf absolvierte und ergänzend zur Physiotherapie die Barfußlauftechnik lehrt.

