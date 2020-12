Sie ist aus Leidenschaft Friseurin und war die letzten 21 Jahre in Purgstall an der Erlauf tätig. Nach zahlreichen Weiterbildungen wie z. B. Ausbildung zum Meister in St. Pölten und zur Nageldesignerin, 5 Jahre Trainerin für Lehrlingsausbildung und seit 1 Jahr Vorsitzende der Meister- und Befähigungsprüfungen in St. Pölten erfüllte sie sich nun – nach 30 jähriger Berufserfahrung ihren Lebenstraum:

„Mit der Neustrukturierung des neuen Kirchenplatzes wurde der perfekte Ort für meine Geschäftsidee gefunden. Seit Mitte September bieten mein Team und ich alle Friseurdienstleistungen, Gelnageldesign und Maniküre, Make-up und pflegende Kosmetik an. Wir verwenden dabei hochwertigen Farb-, Dauerwelle- und Pflegeprodukte der Firma Alcina die Sie auch bei uns erwerben können. Wir freuen uns auf zahlreiche Kunden, um ihnen in gemütlicher Atmosphäre ihre Wünsche erfüllen zu können und wir so zum Wohlgefühl unserer Gäste beitragen können.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.friseurteam-kuenstle.at

07489/30830

studio@friseurteam-kuenstle.at

