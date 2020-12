Legasthenie und Dyskalkulie werden auch heute noch oft verkannt, dadurch wird den Kindern großer Leidensdruck auferlegt, mit dem sie schwer zurechtkommen. Viele dieser Kinder haben das Gefühl „dümmer“ zu sein, manche bleiben dadurch ihr Leben lang psychisch gezeichnet. Ein großer Irrtum - Bill Gates, Whoopi Goldberg und weitere erfolgreiche Menschen sind Legastheniker! Es ist äußerst wichtig, diese Lernschwächen so früh wie möglich zu erkennen und mit dem individuellen Training dem Kind die Hilfe zu geben den Schulalltag zu meistern. „Ich bin bemüht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich ihr Kind wohl fühlt und gerne lernt und vor allem den Spaß am Lernen entdeckt. Das ist das Wichtigste - der Erfolg stellt sich dann ganz von selbst ein!“ so die Gründerin. Elisabeth Stangl geht auf jedes Kind individuell ein. Sie ist sehr flexibel, was von den Eltern und Kindern sehr geschätzt wird. Weiters gibt es bei „Wiffzack“ auch Nachhilfe von der Volksschule bis zur Matura - persönlich oder online.

Mehr Infos:

Kontakt: www.wiffzack.cc,

lernstube@wiffzack.cc, facebook.com/wiffzack,

Elisabeth Stangl: 0677 63 63 97 31

