Saani (Sandra) Wesseli ist ausgebildete Make Up Artistin, Lashstylistin & Friseurin.

„Müsste ich mich in drei Worten beschreiben wären es diese: zielstrebig, kreativ und unkonventionell. Bei meinen Kreativ-Looks würde ich es ausgefallen, kreativ und teilweise mystisch beschreiben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch ein schönes, natürliches Beauty Make-Up zaubern kann. Mir macht es einfach unglaublichen Spaß, jemanden zu verwandeln und zum Strahlen zu bringen. Mein Gewerbestandort ist in Oberwölbling aber ich bin ebenso mobil, d.h. ich bin ganz uneingeschränkt was den „Arbeitsort“ angeht.

Ich lege großen Wert darauf mit hochwertigen Produkten zu arbeiten, deshalb teste ich immer wieder neue Produkte, damit ich weiß, welche wirklich gut sind und meine Kunden sich sorglos an dem Make Up erfreuen können!

Mir ist es äußerst wichtig, dass sich meine tierliebenden Kunden auch bedenkenlos bei mir verschönen lassen können, deshalb habe ich auch reichlich vegane Produkte, somit ist für jeden etwas dabei! Ich biete Braut-, Tages-, Abend-, Kreativ-Make-Up, Lash- & Browlifting, uvm. an. Mehr dazu findet ihr auf meiner Website.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.makeupartist-saani.com

