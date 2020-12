Mein Name ist Verena Stark, ich bin 29 Jahre jung und wohne in Steinbach (bei Schrems). Aufgewachsen bin ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern in der schönen Weiten Wiese (bei Litschau).

Schon als Jugendliche konnte ich viel lernen, da ich meine Eltern neben meinem Job als Köchin tatkräftig unterstützt habe. Da es schon immer mein Traum war im Garten-Bereich zu arbeiten, habe ich vor circa drei Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und begonnen als Grünraumpflegerin zu arbeiten. Ich konnte mir in den letzten Jahren, die sehr lehrreich für mich waren, einiges an Wissen aneignen.

Im Juni dieses Jahres habe ich dann den weiteren Schritt gewagt und mich selbstständig gemacht.

Ich biete vieles rund um Haus und Garten an, sei es Rasen mähen, Hecken-/Strauchschnitt, Unkraut jäten, kleine Reparaturen im Haus und vieles mehr.

Zufriedene Kunden sind mein Ansporn, deswegen versuche ich täglich, die Wünsche und Anregungen meiner Kunden zu erfüllen. Ich freue mich darauf, auch Ihnen mein Service zur Verfügung stellen zu dürfen.

Mehr Infos:

Kontakt Verena Stark: 0664/9469891

