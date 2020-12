Nachdem er jahrelange Erfahrung in der Gastrobranche in Syrien sammeln konnte, ergab sich jetzt die Chance für ihn im Herzen von Wiener Neustadt sein Lokal zu eröffnen. Nach langen Recherchen und langer Vorbereitung entschied sich der Jungunternehmer mit Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Diesen Herbst war es dann soweit. Seit November hat „Cemani“ in der Bahngasse 34, welches er, von der Fassade, Innenraumgestaltung bis hin zur Kücheneinrichtung, mit sehr viel Liebe zum Detail selbst renoviert und dekoriert hat, eröffnet. Das Restaurant bietet eine unverwechselbare internationale Speisekarte. Bei „Cemani“ können Sie Hühnchen in den verschiedensten Variationen genießen. Die Bio-Hühnchen Gerichte werden ohne industrielle Zutaten oder Konservierungsstoffe frisch zubereitet. Ob gegrillt oder paniert – bei Cemani finden Sie die verschiedensten Beilagen dazu. Gerne können Sie alle Speisen auch bestellen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 / 99520097,

www.cemani.at

