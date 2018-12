Markus Ettenauer und Josef Schatzl haben sich nach über 20 Jahren im selben Betrieb im Mai den Wunsch vom eigenen Unternehmen für Raumausstattung, Sonnenschutz und Polsterei erfüllt. „Kundenorientiertes Arbeiten ist uns wichtig, daher richtet sich die Gestaltung Ihrer Räume, die Neubespannung Ihrer Polstermöbel oder das individuelle Beschattungskonzept Ihres Zuhauses nach Ihren Bedürfnissen.

Bei uns liegen Beratung, Planung und Ausführung in einer Hand“, so Markus Ettenauer. Das Angebot der Firma Raumausstatter E&S OG kann sich sehen lassen: Ob in der Raumausstattung wie Karniesen, Vorhänge, Raffrollos, Flächenvorhänge, Möbelstoffe, Schmutzmatten und Bodenbeläge sowie im Sonnenschutzbereich unter anderem Plissees, Rollos, Vertikalanlagen, Sicht und Sonnenschutzfolien, Jalousien, Markisen, Rollläden, Insektenschutz, Senkrechtmarkisen, Wintergartenbeschattungen und Reparatur und Wartung des gesamten Sonnenschutzes.

„Unsere dritte Sparte ist die Polsterei, wo wir alten Möbeln frischen Glanz verleihen. In Handarbeit polstern oder beziehen wir Ihre Essecken, Möbel, Stühle, Bänke oder Verkleidungen aller Art mit Stoffen oder Leder. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich in Ihrer Wohnumgebung und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Sie begeistern werden und die Ihren persönlichen Stil unterstreichen“, erklärt Josef Schatzl.

Mehr Infos:

Kontakt: office@raumausstatter-es.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

