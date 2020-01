Seit 2018 arbeiten die gelernte Köchin, ausgebildete Kräuterpädagogin und Diätologin Sandra Seitner und Diätologin Viktoria Schwarz gemeinsam. „Die Ernährerei, bleibt den Menschen im Gedächtnis. Es umschreibt den bunten Ernährungsdschungel, in dem wir als Expertinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen“, so die Gründerinnen über ihren innovativen Namen.

Mit viel Engagement entstehen laufend Rezepte, die die beiden auf ihrem Blog www.ernährerei.at präsentieren und damit zum Nachkochen anregen.

Sie sprechen mit ihren Workshops einerseits Unternehmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung an, andererseits sind sie auch Ansprechpartnerinnen für Menschen, die durch individuelle Ernährung mehr Wohlbefinden in ihrem Alltag erreichen möchten. Durch ihre ernährungsmedizinische Ausbildung sind sie befugt, neben der Betreuung von Gesunden auch erkrankte Menschen therapeutisch zu unterstützen. „Neben Kochworkshops, Ernährung bei Gewichtsmanagement und verschiedenen Erkrankungen, sind wir auch Kontaktpersonen für all die, die ihre Erfolge messen möchten. Seit diesem Jahr bieten wir für Sie eine Körperanalyse mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (kurz BIA) an“, so die Diätologinnen.

Kontakt: www.ernährerei.at

office@ernährerei.at

