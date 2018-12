Nachdem Doris Zenz über 40 Jahre als Gesundheits- und Krankenschwester auf der Wochenbettstation im KH St. Pölten tätig war, möchte sie nun ihr Wissen und ihre Erfahrung auch in der Pension weitergeben. Deshalb bietet sie nun 2 Sparten für Schwangere und Mütter an: AQUA MAMA & AROMASTÜBCHEN. Aqua Mama ist ein Vorbereitungskurs für Schwangere im 32°C warmen Wasser.

Es handelt sich um einen alternativen Vorbereitungskurs mit Schwerpunkt: Entspannung und Ruhe finden, Kontaktaufnahme zum Kind, Atmung schulen, Körperbewusstsein schulen und dabei Spaß haben. Der Kurs besteht aus 3 Teilen: Informationen, Aqua Yoga und Entspannung, Massagen, Ruhe finden. Aromastübchen liegt Doris Zenz besonders am Herzen.

Dabei handelt es sich um hochwertige ätherische Öle - Pflanzenöle und Pflanzenfette werden soweit erhältlich in Bio Qualität und kaltgepresst zu hochwertiger Aromakosmetik verarbeitet. „Ich stelle in kleinen Chargen gute Schwangerschafts- und Babypflegeprodukte her. In meine Pflegeserie ,Muckels‘ kommt kein Erdölprodukt, keine Vaseline, keine chemische Konservierung, keine künstlichen Vitamine und keine chemischen Duftstoffe, sondern pure Natur. Außerdem biete ich Aromaberatungen, Aromaanwendungen, Re Bonding Bäder für durch die Geburt traumatisierte Mütter/Babys und Workshops an.“

Mehr Infos:

Kontakt Doris Zenz: 0664/73845821

www.aromastübchen.at doris@aquamama.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats