Als zweifache Mutter war es für Katharina Radanovic immer ein Anliegen trotzdem ihre Arbeit perfekt auszuführen und alles unter einen Hut zu bringen. Nach 13 Jahren als Gesellin in verschiedenen Salons tätig, entschied sie sich die Unternehmer- und Befähigungsprüfung zu absolvieren.

Im September erfüllte sie sich ihren Traum ihres eigenen Friseurbetriebes „Kathis’Rollin’Haircut“ und wagte den Schritt in die Selbständigkeit. „Der Alltag vieler Menschen ist sehr stressig. Mir ist es ein Anliegen, z. B. arbeiteten Müttern, so wie ich es bin, die Möglichkeit zu bieten sich trotzdem Zeit für sich gönnen zu können. So komme ich auch gerne am Abend zu Ihnen nachhause. Waschen, Schneiden, Föhnen, Färben bis zu tollen Strähnen – all diese Dienstleistungen biete ich an – und das gemütlich bei Ihnen zuhause zu Zeiten wo andere Friseursalons bereits geschlossen haben.

Ihr Verwöhnstyling ist nur einen Anruf entfernt – ich freue mich von Ihnen zu hören“, so die Jungunternehmerin motiviert. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt Katharina Radanovic von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: Katharina Radanovic 0664/75487821

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats