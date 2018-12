Egal ob in Räumen oder mit Bildern - Mia Bodenstein schafft es stimmungsvolle Geschichten zu erzählen. Ihr Geheimnisrezept ist die Liebe zum Detail und ein klares Konzept. Räume werden zum Erlebnis (egal ob Ausstellungsdesign, Shopdesign oder Interieur) und Fotografien erzeugen beim Betrachter Emotionen.

Nach einigen Jahren Berufserfahrung in Architekturbüros sowie einer Werbeagentur, hat sich Mia Bodenstein Anfang 2018 nach Abschluss ihrer berufsbegleitenden Ausbildung als Berufsfotografin und einigen selbstständigen Referenzprojekten in die Selbstständigkeit begeben. Seitdem schafft sie es all ihren Kompetenzen, also Raum-, Grafikdesign und der Fotografie nachzugehen, und oftmals auch in einem Projekt zu verbinden. Planen Sie eine Ausstellung, bereiten einen Messeauftritt vor oder wollen Ihr Geschäft kundenfreundlicher gestalten?

Dann sind Sie bei dieser höchst kreativen Szenographin, die Räume Geschichte erzählen lässt, an der richtigen Stelle. Für größerer Ausstellungsprojekte, arbeitet die junge Designerin übrigens auch in Arbeitsgemeinschaften und kümmert sich immer um den Mix aus Design, Grafik und einen reibungslosen Ablauf. Planen Sie gerade eine Hochzeit, einen neuen Image Auftritt in Ihrem Unternehmen oder Reportagefotos? Dann erfrischt Mia Bodenstein mit ihren stimmungsvollen, authentischen Aufnahmen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.miabodenstein.com

Info: www.riz-up.at

