Unter dem Namen MuhsENergY hat Muhsen Najmi, der seit mehr als drei Jahren in Neunkirchen seinen Lebensmittelpunkt hat, im August seine energetische Praxis eröffnet, wo er unterschiedliche Anwendungen anbietet: Er arbeitet einerseits mit der Skenar-Technologie, andererseits mit kinesiologischen Methoden (Touch for Health, Taping) und verschiedenen europäischen und fernöstlichen Techniken (Hot Stones, Schröpfen, Dorn-Breuss-Wirbelregulation), um energetische Blockaden zu lösen und Körper und Seele ins Gleichgewicht zu bringen.

Ebenso wichtig wie die in seiner Ausbildung erlernten Techniken ist ihm das über Generationen überlieferte Wissen, das er aus seinem Heimatland mitgebracht hat. Hier geht Muhsen Najmi neue Wege: Neben bzw. nach der „aktiven“ Behandlungsphase bietet er in einer eigenen „Relax“-Zone die Möglichkeit zum Innehalten an: In entspannter Atmosphäre erhalten die KlientInnen bei Goldener Milch oder Kurkuma-Tonic die Möglichkeit, die Behandlungen – nach Wunsch unterstützt durch den Skenar - nachwirken zu lassen, bevor wieder der Alltag auf sie wartet. Mischungen aus Power-Gewürzen und eine eigene Kurkuma-Latte-Mischung runden das Angebot ab. So bietet MuhsENergY ein kreatives, auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner KlientInnen abgestimmtes energetisches „Wellnesspaket“, das in Form von Gewürzboxen, Gutscheinen oder Zehnerblöcken auch verschenkt werden kann.

Kontakt Muhsen Najmi: 0650 5745357

Info: www.riz-up.at

