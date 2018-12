Kennen Sie das auch, wenn Sie sich noch schnell für eine Veranstaltung oder einen wichtigen Termin schick machen wollen? Sie denken sich „gut ich lackiere noch schnell meine Nägel um präsentabel auszusehen“ und dann passiert es… - der Lack war noch nicht ganz trocken und verschmiert oder nach kurzer Zeit bricht eine Ecke ab. Um das zu vermeiden, hat sich Natalie Görlich, mit ihrem Nagelstudio „nail universe“ darauf spezialisiert, dauerhaft schöne und gepflegte Nägel zu gestalten. „Sie erlangen stabile, bruchsichere und kratzfeste Nägel und das für vier bis sechs Wochen. Ich arbeite nur mit hochwertigen Produkten, um die beste Voraussetzung für ein schönes und genaues Endergebnis zu gewährleisten.

Die Liebe zur Pflege und Gestaltung bekam ich schon zu meiner Lehrzeit als Kosmetikerin und Fußpflegerin. Schon damals habe ich immer davon geträumt, einmal selbstständig zu sein. Als ich meine beiden Lehrabschlussprüfungen abgeschlossen hatte, stürzte ich mich auf die Ausbildung zur Nageldesignerin, wodurch ich meinen Traumberuf erkannte“, erzählt die Jungunternehmerin. Anfang November setzte sie ihren Plan in die Tat um und eröffnete ihr Homestudio in Hollabrunn. „Neben einem guten Kaffee können sich meine Kunden in schöner und gemütlicher Atmosphäre zwischen den umfangreichen Dienstleistungen, die ich anbiete, entscheiden“, so Natalie Görlich stolz.

Mehr Infos:

Kontakt: www.nagelstudio-nail-universe.com

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats